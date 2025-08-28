به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مدنی زاده امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه در مراسم افتتاح و راه اندازی شرکت فولاد پخش در شهرک صنعتی ۵ اهواز که با حضور استاندار، معاون اقتصادی استاندار، مدیر کل اقتصاد و دارایی، مدیر کل صمت، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنتعی خوزستان و جمعی از مدیران محلی با بیان مطلب فوق به دومین سفر استانی در هفته دولت که به خوزستان اختصاص یافت اشاره کرد و گفت: لازم است تمام دست اندرکاران زمینه‌های سرمایه گذاری را فراهم کنند تا با سرمایه گذاری اقدامات مثمر ثمر برای جامعه صورت پذیرد.

وی با بیان این که خوزستان علاوه بر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در دیگر حوزه‌ها قابلیت سرمایه گذاری دارد افزود: امیدوارم وزارتخانه به ویژه وزرات اقتصاد و دارایی با همکاری استانداری خوزستان زمینه‌های لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کنند.

مدنی زاده ادامه داد: طرح‌های متعددی در سطح کشور به ویژه خوزستان قابل تعریف هستند که می‌تواند برای انجام آنان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی بهره برد.

سید محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان در این مراسم گفت: ضمن گرامی داشت هفته دولت و یاد و خاطره‌ی دو شهید بزرگوار رجایی و باهنر لازم است از سرمایه گذاران و دست اندر کاران راه اندازه این مجتمع و هم چنین از مهندس مهدی پور و دکتر فلاح تشکر و قدردانی شود.

وی در ادمه به توانمند‌های و ظرفیت‌های استان اشاره کرد و افزود: وضعیت استان به گونه ایی است که نمی‌توان ظرفیت‌های آن را به راحتی و سادگی تعریف کرد، زیرا خوزستان در تمامی زمینه‌های اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، نفت و گاز به عنوان یک قطب تمام عیار است.

موالی زاده اظهار داشت: امیدوارم با عنایت به منویات رهبری و عنایت و تلاش‌های دولت خدمتگزار این استان با تحول به شرایط متعالی نائل شود.

قلی زاده، مدیر عامل شرکت فولاد پخش اهواز با اشاره به احداث و راه اندازی این واحد با قدردانی از استاندار خوزستان، مدیر کل صمت و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان برای راه اندازی این واحد تولیدی، گفت: این شرکت که با نام تجاری فپاکو شناخته می‌شود پیشرو در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی است، با هدف خودکفایی کشور و قطع وابستگی به شرکت‌های خارجی از طریق به کارگیری دانش فنی متخصصان داخلی از ابتدای سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: این مجموعه با سه سوله هزار و ۵۰۰ متری و فضای کاری گسترده بستری مهم برای تولید قطعات فراهم کرده است که بیش از ۵۰ نفر به شکل مستقیم و بیش از ۱۲۰ نفر به صورت غیر مستقیم نقش کلیدی در تولید قطعات و تجهیزات ایفا می‌کنند.

قلی زاده خط سیر تولید در این مجتمع را از مهندسی معکوس قطعات پیچیده عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت این مجتمع با استفاده از مهندسی معکوس قطعات پیچیده آغاز شد و سپس مدل سازی و تحلیل‌های مهندسی در نهایت به ساخت قطعات منجر شده است.

مدیر عامل شرکت فپاکو در خاتمه گفت: این فرآیند با استفاده از پیشرفته‌ترین ماشین آلات و تجهیزات اندازه گیری دقیق توسط پرسنل فنی و مجرب بومی استان اجرا می‌شود.