در چهارمین روز از هفته دولت، ۲۴ طرح در زمینه عمرانی، اقتصادی، بهداشتی، خدماتی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ امروز و در چهارمین روز از هفته دولت با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، امام جمعه و جمعی از مدیران، ۲۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی شد.
این طرحها در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، بهداشتی و خدماتی وورزشی بود؛ طرحهایی که نویدبخش پیشرفت و توسعه پایدار منطقه خواهند بود.