طرح ملی «سلام» با محوریت محلات و با هدف ارتقای سلامت اجتماعی، در استان مازندران اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه برنامهریزی و هماندیشی طرح ملی «سلام» با محوریت محلات، با حضور مدیران کل آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی استان مازندران در اداره کل بهزیستی برگزار شد.
فریبا بریمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر نقش بیبدیل محلات در حمایت اجتماعی، گفت: در گذشته بسیاری از آسیبهای اجتماعی در بستر محلات حلوفصل میشد و امروز نیز باید با تقویت ارتباطات اجتماعی، این نقش احیا شود.
وی با اشاره به اینکه طرح «سلام» با همکاری وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط و استفاده از ظرفیتهای بومی اجرا میشود، گفت: این طرح از طریق آموزش، آگاهسازی و تشکیل شبکههای اجتماعی فعال، به ارتقای سلامت اجتماعی در محلات کمک خواهد کرد.
مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه رئیسجمهور بر اجرای این طرح تأکید کردهاند، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک شرکای اجتماعی، این برنامه را در محلات اجرایی خواهد کرد.
بریمانی همچنین مدارس را پایگاه اجتماعی مؤثر برای اجرای این طرح دانست و گفت: وزارت آموزش و پرورش بهعنوان شریک اصلی در این طرح دیده شده و مدارس میتوانند نقش مهمی در اعتمادسازی و مشارکت اجتماعی ایفا کنند.
وی از تدوین تفاهمنامه مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش خبر داد و افزود: طرح سلام بهصورت ملی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
بریمانی در پایان به برخی برنامههای زیرمجموعه این طرح اشاره کرد و گفت: طرح مهر و گفتگو برای سالمندان، تهیه شناسنامه محله، باشگاه کارآفرینان جوان، تعاونی محلهیار، طرح پیشگیری از مشکلات بینایی سالمندان و اجرای برنامه CBR شهری از جمله اقدامات اجرایی این طرح هستند.
در ادامه این نشست، فریدون کلبادینژاد، مدیرکل آموزش و پرورش استان، با تأکید بر نقش تربیتی مدارس در محله، گفت: مدرسه شاد با پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان و شهروندان محقق میشود و این طرح فرصت مناسبی برای خدمترسانی به مردم است.
علی باقری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با اشاره به اهداف دولت چهاردهم در دسترسپذیری خدمات، اظهار داشت: طرح سلام گام بزرگی در خدماترسانی مطلوب به آحاد جامعه است و همکاری بخشهای دولتی و غیردولتی در موفقیت آن مؤثر خواهد بود.