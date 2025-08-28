به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان با بیان این مطلب گفت: دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی در صورت کسب حد نصاب لازم در آزمون هوش و بررسی روانشناختی صلاحیت شرکت در آزمون ارتقای پایه بالاتر را کسب می‌کنند.

اقبال خانی اظهار کرد: سه پایگاه تخصصی در مراکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی-تربیتی در شهرستان‌های سنندج، سقز و دیواندره برای اجرای برنامه جهش اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: دانش آموزانی که در ارزیابی هوش موفق شوند، مجوز لازم را خواهند داشت تا در شهریور ماه جاری در آزمون تحصیلی پایه بالاتر مورد نظر شرکت کنند .

رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان با بیان اینکه اغلب صاحب نظران تعلیم وتربیت موافق جهش تحصیلی بی رویه نیستند، از والدین تقاضا کرد با در نظر گرفتن تأثیرات ذهنی وروانی جهش تحصیلی بر رشد وپیشرفت تحصیلی فرزندانشان تصمیم گیری مناسبی داشته باشند.