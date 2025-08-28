به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته در ۶ شهر در استان رطوبت بالای ۸۰ درصد ثبت شد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته شادگان با ثبت رطوبت ۹۲ درصد صدرنشین بود و رطوبت در کشاورزی اهواز رطوبت ۸۹ درصد، بندر ماهشهر ۸۸ درصد، آبادان ۸۷ درصد، اهواز ۸۵ درصد و هندیجان ۸۴ درصد ثبت شد.

طبق پیش بینی‌های هواشناسی استان، استقرار جریانات جنوبی ادامه دارد و تا روز‌های آغازین هفته پیش رو علاوه بر سواحل و مناطق جنوب شرقی، در مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان به تناوب (به ویژه در روز پنجشنبه) افزایش رطوبت و شرجی خواهیم داشت.

در این ایام با توجه به افزایش رطوبت، رشد ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.