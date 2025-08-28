از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۲۲ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها تحویل شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، ۴۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی وضعیت ویژه موجودی مخازن سوخت مایع نیروگاه‌های کشور در آغاز به‌کار دولت چهاردهم، تأمین پایدار سبد سوخت نیروگاهی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت. این تصمیم راهبردی به‌ویژه با توجه به شرایط ویژه زمستان ۱۴۰۳ و رشد مصرف، اهمیت دوچندانی یافت. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد میانگین تحویل سوخت به نیروگاه‌ها شامل گاز طبیعی، نفت‌گاز و نفت‌کوره در مدت استقرار دولت چهاردهم به ۲۷۲ میلیون مترمکعب در روز (معادل گاز) رسید که نسبت به دوره مشابه سال پایانی دولت سیزدهم، رشدی معادل ۲۱ میلیون مترمکعب در روز را ثبت کرده است.

افزایش ظرفیت انتقال و تقویت ناوگان حمل‌ونقل

وزارت نفت دولت چهاردهم در حوزه تأمین سوخت مایع نیروگاهی، تمرکز ویژه‌ای بر افزایش ظرفیت انتقال فرآورده از پالایشگاه‌های جنوبی به مناطق مرکزی و شمالی کشور گذاشت. به همین منظور فاز نخست خط لوله ۲۶ اینچ بندرعباس - رفسنجان در پاییز ۱۴۰۳ پیش از زمان‌بندی اولیه به بهره‌برداری رسید. این اقدام ظرفیت انتقال فرآورده را روزانه ۱۳ میلیون لیتر افزایش داد و از تردد ۵۰۰ نفتکش جاده‌ای جلوگیری کرد. افزون بر این، ۶ نیروگاه جدید به خطوط انتقال فرآورده متصل شدند و برنامه اتصال سه نیروگاه دیگر تا پایان امسال تدوین شده و در حال اجراست.

در بخش لجستیک، وزارت نفت با اجرای تمهیداتی همچون اعمال کارمزد تشویقی برای ناوگان جاده‌ای و ریلی، توان عملیاتی شبکه حمل سوخت را به‌ویژه در چهار ماه سرد سال ۱۴۰۳ به‌طور محسوسی افزایش داد. در این مدت درمجموع ۳۷۰۰ دستگاه ناوگان شامل واگن‌های ریلی و نفتکش‌های جاده‌پیما به ناوگان انتقال افزوده شده است که نقشی کلیدی در تسریع و افزایش تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌ها داشتند.

از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۲۲ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها تحویل شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲، ۴۰ درصد افزایش داشته است و این حجم از تحویل سوخت مایع نیروگاهی به‌عنوان یک رکورد تاریخی در کارنامه وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت شد.

با وجود این افزایش قابل‌توجه تحویل سوخت نیروگاهی در سال ۱۴۰۳، در بخشی از افکار عمومی این تصور وجود داشت که ذخایر نیروگاهی خالی است و سوخت مایع به‌طور کامل تحویل نشده است. وزارت نفت در همان دوره با رد این برداشت اعلام کرد که ظرفیت ذخیره مفید نفت‌گاز در مخازن نیروگاه‌ها حدود ۳.۳ میلیارد لیتر است و در سال ۱۴۰۳ این مخازن تقریباً چهار بار به‌طور کامل پر و تخلیه شدند. به گفته این وزارتخانه، علت اصلی کاهش مقطعی ذخایر، مصرف بیش از اندازه نفت‌گاز بوده است، نه کاهش در تأمین یا تحویل. از این رو، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به‌طور کامل و حتی فراتر از تعهدات و تکالیف خود در حوزه سوخت‌رسانی نیروگاهی عمل کرده بود.

در اوج فصل سرما، سوم اسفند ۱۴۰۳ به‌عنوان روزی رکوردشکن در تاریخ سوخت‌رسانی نیروگاهی ثبت شد. در این روز درمجموع ۱۰۷ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها تحویل شد که شامل ۷۲ میلیون لیتر نفت‌گاز و ۳۵ میلیون لیتر نفت‌کوره بود.

افزایش ۱۰ میلیون لیتری تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها

بر اساس این گزارش، میانگین تحویل نفت‌گاز به نیروگاه‌ها در مدت سال ابتدایی دولت چهاردهم ۳۷.۴ میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به دوره مشابه در سال پایانی دولت سیزدهم، ۱۰ میلیون لیتر در روز (معادل ۳۷ درصد) افزایش یافته است. در بخش نفت‌کوره نیز عملکرد قابل‌توجهی به ثبت رسید؛ میانگین تحویل نفت‌کوره در مدت استقرار دولت چهاردهم به ۲۸.۶ میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به دوره مشابه سال پایانی دولت سیزدهم، رشدی معادل ۸.۶ میلیون لیتر در روز (معادل ۴۳ درصدی) داشته است.







افزایش ۳۱ درصدی ذخایر نفت‌گاز و ۵۱ درصدی بنزین

از سوی دیگر در ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ موجودی ذخایر نفت‌گاز انبارهای پخش ۳۱ درصد و ذخایر بنزین کشور ۵۱ درصد بالاتر از مدت مشابه پارسال بود. در زمینه ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی نیز با وجود مصرف بالاتر نیروگاه‌های کشور در مدت استقرار دولت چهاردهم (میانگین ۳۵.۴ میلیون لیتر در روز و رشد ۸ درصدی نسبت به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، موجودی مفید نفت‌گاز نیروگاهی در ۱۷ مرداد امسال ۶۰ درصد نسبت به مقدار موجودی مفید مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.

موجودی مفید نفت‌کوره نیروگاهی نیز در ۱۷ مرداد امسال ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است. وزارت نفت تأکید کرده است که این بهبود ذخایر نتیجه افزایش تحویل و مدیریت مستمر ذخایر است، هرچند شدت مصرف همچنان عامل فشار بر سطح ذخایر به‌شمار می‌رود.

کارنامه سوخت‌رسانی نیروگاهی دولت چهاردهم نشان می‌دهد مجموعه‌ای از اقدام‌های همزمان در حوزه افزایش ظرفیت انتقال، توسعه شبکه خطوط لوله، اتصال نیروگاه‌های جدید، تقویت ناوگان حمل جاده‌ای و ریلی و مدیریت هوشمند ذخایر، توانسته است پاسخگوی نیاز روزافزون نیروگاه‌ها باشد. ثبت رکوردهای تاریخی در تحویل سوخت، بهبود سطح ذخایر نسبت به سال گذشته و جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی برق کشور در زمستان ۱۴۰۳، مؤید آن است که سیاستگذاری و اقدام‌های اجرایی وزارت نفت در این حوزه به ثمر رسیده است.





