تشکیل شورای عالی مساجد در استان کرمان برای رونق مساجد و فعالیتهایشان پشتیبانی قوی است که پیگیری میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماينده ولي فقيه در استان وامام جمعه کرمان در اين مراسم با اشاره به جايگاه و قداست مسجد گفت: در نگاه ديني جايگاه مسجد ويژه و والاست و بايد برای عمران و آباداني آن كوشيد.
حجت الاسلام والمسلمین عليدادي سليماني افزود؛حمايت از مساجد و فعاليتهاي آن براي رونقشان اگرهمراه با نيت و رضايت خدايي باشد يقينا موثر و با اخلاص است.
وي تاكيد كرد: تشكيل شوراي عالي مساجد در استان کرمان براي رونق مساجد و فعاليتهايشان پشتيبانی قوي است كه پیگیری ميشود.
بگفته امام جمعه کرمان:امام جماعت مساجد نيز براي فعاليتهاي مساجد بايد با مهندسي ذهن و تفكر روشن بهترين وجه را براي جذب مردم به ويژه جوانان به كار گيرند.
در اين مراسم از فعالان و الگوهاي برتر مساجد با نام مانند سيد حسن نصرالله تجليل وبا قدردانی ازخدمات حجتالاسلام اژدري مسئول سابق مساجداستان،حجتالاسلام حسني به عنوان مسول جديد مساجد استان كرمان معرفی شد.