پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: در یک سال از زمان شروع به کار دولت چهاردهم ۱۴ کیلومتر راه روستایی در استان بوشهر ساخت و آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرزاد رستمی افزود: همچنین در این مدت ۴۳ کیلومتر نیز تعریض و بهسازی راه روستایی اجرا شده است.
وی با بیان اینکه در پرتو نظام اسلامی، راههای روستایی بوشهر در جایگاه مناسبی قرار دارد، اظهار داشت: اکنون بیش از ۹۸ درصد جمعیت روستایی استان از راه آسفالته برخوردارند که این میزان در مقایسه با متوسط کشوری، نشان دهنده پیشتازی ۱۱ درصدی استان است.
رستمی با اشاره به اینکه توسعه راههای روستایی یکی از اولویتهای جدی دولت چهاردهم به شمار میرود تأکید کرد: در همین راستا طی هفته دولت امسال ۳۴ کیلومتر راه روستایی در استان با اعتبار ۱۵۳ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وی بیان کرد: اجرای این طرحها نهتنها زمینهساز تسهیل تردد و افزایش ایمنی جادهای است، بلکه نقش مهمی در کاهش تصادفات و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی ایفا میکند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: اکنون ۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان فاقد راه آسفالته باقی مانده که برنامهریزی شده با تخصیص اعتبارات ملی و استانی، در آینده نزدیک زمینه برخورداری آنها از راه دسترسی مناسب فراهم شده و بوشهر در این شاخص پیشتاز کشور باشد.