بیش از ۱۰۰ جهادگر سلامت به مردم روستای حاجی آباد بیرجند، خدمات رایگان پزشکی و پرستاری ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی استان و رئیس شورای جهادی شهرستان بیرجند گفت: بیش از ۱۰۰ جهادگر در قالب رزمایش جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه به مردم روستای حاجی آباد بیرجند در بخش‌های مختلف پزشکی و پرستاری به مدت یک روز خدمت ارائه می‌کنند.

جلالی افزود: این گروه جهادی متشکل از پزشکان متخصص، پزشک عمومی، داندانپزشک و داروساز است که به صورت رایگان در بخش‌های مختلفی همچون داخلی، اعصاب و روان، زنان و زایمان و مامایی، اطفال، چشم پزشکی و اورولوژی برای بیست و چهارمین بار در دو سال اخیر خدمت رسانی می کنند.

وی گفت: این رزمایش با هدف امید آفرینی و ارائه خدمات سلامت و درمان در مناطق کم برخوردار و در راستای کنگره ملی ۲ هزار و ۴۰۰ شهید استان و گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.

علاوه بر خدمات درمانی و پزشکی در این رزمایش ادارات مختلف هم با برپایی میز خدمت پاسخگوی سوالات و مشکلات مردم هستند.