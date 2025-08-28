پخش زنده
نویسنده کتاب «پاسیاد پسر خاک» از برگزاری بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی آزادگان ایران، به همراه انتشار تقریظ حضرت آیتالله العظمی خامنهای بر این کتاب در ۷ شهریور در قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد قبادی نویسنده کتاب «پاسیاد پسر خاک» با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: قزوین، پایتخت آزادگان ایران، روز ۷ شهریور ۱۴۰۴ میزبان رویداد ملی «آزادگان ایران» خواهد بود؛ مراسمی که با هدف گرامیداشت یاد و راه آزادگان سرافراز و بهویژه بزرگداشت سید آزادگان، شهید سیدعلیاکبر ابوترابیفرد، در مسجد جامع قزوین برگزار میشود.
وی افزود: این اثر که شرح زندگی و زمانه مرحوم ابوترابی است، ماحصل ساعتها گفتوگو با افرادی است که در دورههای مختلف به نوعی با مرحوم ابوترابی آشنا و در ارتباط بودهاند.
محمد قبادی با اشاره به اینکه این اثر در دو فصل تنظیم شده است، گفت: در فصل اول آن به پیشینه خانوادگی، تولد، تحصیل و فعالیت سیاسی و آشنایی ابوترابی فرد با شهید سیدعلی اندرزگو و فعالیت وی در اولین دوره شورای شهر و کمیته امداد قزوین پرداخته شده است و فصل دوم هم به شرح فعالیتهای سیدعلی اکبر ابوترابی در کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و دوران دفاع مقدس و احوال وی در دوران اسارت در زندانهای ارتش متجاوز صدام اختصاص دارد.
سیدعلی اکبر ابوترابی فرد راوی این اثر همزمان با آغاز جنگ تحمیلی در کنار شهید مصطفی چمران در ستاد جنگهای نامنظم به سازماندهی نیروهای مردمی پرداخت و سرانجام در روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۵۹ در یکی از ماموریتها به اسارت ارتش متجاوز صدام درآمد.
حجت الاسلام ابوترابی فرد در اردوگاههای عنبر، موصل ۱، ۳، ۴، رمادیه و تکریت ۵، ۱۷، ۱۸ و نیز سلولهای زندانهای بغداد، اسیر بود و پس از ده سال اسارت سرانجام در سال ۱۳۶۹ به میهن بازگشت و در تاریخ هفتم مهر ۱۳۶۹ با حکم مقام معظم رهبری نماینده ولی فقیه در امور آزادگان شد.
گفتنی است این کتاب که در دی ماه سال ۱۳۸۸ با حضور سید محمد حسن ابوترابی؛ نایب رئیس مجلس، غلامعلی حداد عادل؛ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، احمد مسجد جامعی؛ عضو شورای اسلامی شهر تهران و … رونمایی شد.
این کتاب در بخش جنبی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر شناخته شد و برگی بر افتخارات حوزه هنری کشور افزود.
این رویداد که همزمان با بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت شکل میگیرد، فرصتی برای بازخوانی بخشهایی کمتر روایتشده از تاریخ انقلاب اسلامی و تبیین ابعاد مکتب امام خمینی (ره) و شاگردان برجسته اوست.
از بخشهای اصلی مراسم، انتشار تقریظ حضرت آیتالله العظمی خامنهای بر کتاب روایت زندگی و مبارزات شهید سیدعلیاکبر ابوترابیفرد با عنوان «پاسیاد پسر خاک» است. این کتاب هر فصل از زندگی و مبارزه این شهید را به تصویر کشیده است.
کتاب «پاسیاد پسر خاک» به قلم محمد قبادی و با همکاری دفتر فرهنگ و ادبیات پایداری استان قزوین در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.