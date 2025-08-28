با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در پنجمین روز هفته دولت نیروگاه خود تامین ۲۴ مگاواتی شرکت سیمان مدلل به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عملیات اجرایی نیروگاه ۲۴ مگاواتی سیمان مدلل از سال ۱۴۰۱ در زمینی به مساحت ۱۸۰۰ متر مربع آغاز شد و اکنون با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان و به همت متخصصان داخلی کشور به سرانجام رسیده است.

در روند ساخت این نیروگاه، ۱۵۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار بودند و با بهره‌برداری از آن اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول بکارمی شوند.

این نیروگاه نقش مهمی در تأمین برق پایدار کارخانه سیمان مدلل داشته و گامی ارزشمند در راستای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه زیرساخت‌های صنعتی استان کرمانشاه محسوب می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم افتتاح این پروژه، با تأکید بر ضرورت تکیه بر توان مهندسان و کارگران ایرانی، احداث این نیروگاه را نمونه‌ای موفق از اتکا به ظرفیت‌های داخلی دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌های انرژی و صنعت از اولویت‌های اصلی دولت در مسیر افزایش اشتغال پایدار و رشد اقتصادی است.

میدری همچنین از شرکت پلیمر بافت مدلل نیز بازدید کرد و در جریان آخرین دستاورد‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه قرار گرفت.