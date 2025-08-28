پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با افزایش باد شرقی، جنوب شرقی، دریای عمان، تنگه هرمز و سواحل و جزایر خلیج فارس بویژه تا ظهر متلاطم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در ارتفاعات استان وقوع رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق دریایی تداوم افزایش باد پیش بینی میشود.
او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده یک متر و بیست سانتی متر پیش بینی میشود و توصیه میشود تمهیدات لازم باهدف تردد ایمن شناورها در بنادر استان در نظر گرفته شود.
حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در برخی نقاط ساحلی استان و مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظهای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد، گفت: توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
او افزود: از لحاظ دمایی، فردا و شنبه در برخی مناطق استان افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه مورد انتظار است.