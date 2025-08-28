به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دولت، جلسه شورای اداری شهرستان خوی با حضور امام جمعه، فرماندار ویژه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از مدیران و کارمندان نمونه ادارات شهرستان خوی قدردانی شد.

حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه شهرستان خوی در سخنانی با اشاره به جایگاه خدمتگزاری در فرهنگ اسلامی، نقش کارکنان و مدیران در نظام اداری را از نگاه قرآن و توصیه‌های امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه تبیین کرد و گفت خدمت به مردم نعمتی الهی و امانتی بزرگ است که باید با اخلاص و عدالت انجام شود.

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی نیز در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، تلاش برای ارتقای رضایتمندی مردم را اولویت اصلی دولت مردمی عنوان کرد و افزود مدیران باید با روحیه جهادی و کارآمدی در مسیر توسعه شهرستان و پاسخگویی به مطالبات مردم گام بردارند.