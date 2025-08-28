حاج سیدباقر محب احمدی پدر شهید والا مقام سیدعیسی محب احمدی در سن ۸۹ سالگی در یکی از بیمارستان‌های رشت آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حاج سید باقر محب احمدی پدر شهید والا مقام سیدعیسی محب احمدی در سن ۸۹ سالگی، به دلیل کهولت سن و بیماری در بیمارستان رازی رشت دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر این پدر شهید پس از تشییع، در گلزار شهدای روستای کَلفَت فومن به خاک سپرده شد.

شهید میرعیسی محب احمدی، سال ۶۲، در منطقه عملیاتی فکّه به درجه رفیع شهادت نایل آمد.