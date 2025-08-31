کلنگزنی ۸ نیروگاه سه مگاواتی در استان فارس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با هفته دولت ۸ نیروگاه سه مگاواتی در شهرستانهای شیراز، کوار، خرامه، سعادت شهر کلنگزنی شد.
با بهرهگیری از انرژی پاک خورشیدی، از تولید میلیونها تن گاز گلخانهای جلوگیری میشود و گامی بزرگ در جهت کاهش آلودگی هوا برداشته خواهد شد. همچنین در کنار آن با رعایت اصول پدافند غیر عامل زمینه توسعه زیرساختهای انرژی بعنوان سنگ بنای رشد پایدار خواهد بود.
محمدرضا سلاحی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به سیاستهای کلان دولت برای کاهش ناترازی و گسترش انرژیهای پاک، از سرمایهگذاری ویژه در این بخش خبر داد.
وی اعلام کرد که توسعه نیروگاههای خورشیدی با اعتبارات دولتی و توسط پیمانکاران طرف قرارداد اجرا میشود، ضمن اینکه پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز در حال افزایش است.
سلاحی با تأکید بر اینکه احداث نیروگاههای خورشیدی طرحهایی زودبازده هستند، افزود: در صورت تسریع در تحویل زمین، عملیات اجرایی ۱۲ نیروگاه ۳ مگاواتی دیگر طی روزهای آتی آغاز خواهد شد و انتظار میرود ظرف سه ماه آینده به بهرهبرداری برسند.