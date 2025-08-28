بهره برداری از ۲۸۴ طرح در پنجمین روز از هفته دولت در خراسان جنوبی
نقاط مختلف استان در پنجمین روز هفته دولت هم شاهد افتتاح ۲۸۴ طرح عمرانی، اقتصادی و اجتماعی با اعتبار بیش از هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان است.
بهره برداری از نیروگاه خورشیدی بهزیستی با ظرفیت ۷۰ کیلو وات، محوطه سازی و پارکینگ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند و بهره برداری از طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستایی چهکند به متراژ ۱۷ هزار و ۹۰۰ مترمربع سه طرحی بود که در بیرجند افتتاح شد.
افتتاح کارخانه تولید اسباب بازی و ظروف پلاستیکی، اولین پکیج تصفیه خانه فاضلاب قائنات با ظرفیت ۷۰۰ متر مکعب، سالن ورزشی ریحانه النبی قاین از جمله مهمترین طرحهایی است که عصر امروز در قاین با حضور استاندار افتتاح میشود.
همچنین در زیرکوه هم ۸۰ طرح در زمینههای مختلف با حضور استاندار در حال بهره برداری رسید.
در شهرستان درمیان هم امروز با حضور موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار ۱۱ طرح از جمله بهره برداری از توسعه شبکه وپوشش همراه واینترنت پرسرعت روستای رجنوک، طرح هادی روستای فورخاص، بهرهبرداری از ۶۰واحد مسکونی روستایی به نمایندگی در روستای فورخاص، اصلاح شبکه آبرسانی روستای شیرگ ججگ به نمایندگی از طرح اصلاح شبکه، نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ واتی روستای مسک، روکش آسفالت، ساختمان مهمانسرای شورا و شهرداری بهره برداری از چمن مصنوعی بهره برداری از نقطه پر حادثه مخور روستای محمد آباد و پهواز طبس، مسینا، طرح هادی روستای نصرالدین و کلنگ زنی مدرسه ۶ کلاسه روستای دستگرد کلنگ زنی و بهره برداری میشود.
افتتاح ۴۰۰ متر مربع آسفالت معابر و ۴۰۰۰ متر مربع زیرسازی و جدول گذاری در قالب طرح هادی روستا خانیک، گاوداری شیری ۵۰ رأسی در مجتمع دامداری شهر اسلامیه، اقامتگاه بوم گردی در روستای امرودکان، قنات روستای امرودکان به نمایندگی از دو قنات و طرح اشتغال مصنوعات چوبی به نمایندگی از ۶۵ طرح بهزیستی هم طرحهای افتتاحی امروز در شهرستان فردوس است.
