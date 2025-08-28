داور بین المللی حقوقی و مدرس دانشگاه، با اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفت: بازداشت مهدیه اسفندیاری نقض آشکار حق آزادی و امنیت شخصی است که در اسناد بین‌المللی تصریح شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سحر ناصربخت، گفت: مهدیه اسفندیاری بانوی ۳۹ ساله ایرانی از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشت و در اسفند ۱۴۰۳ در آستانه بازگشت به ایران ناپدید شد و در نهایت پس از یک ماه بی‌خبری، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل ۲۰۲۵ تأیید کردند او را دستگیر و در یکی از زندان‌های پاریس زندانی است.

داور بین المللی حقوقی و مدرس دانشگاه، گفت: اتهام مطرح‌شده علیه او، حمایت از تروریسم عنوان شده است، در حالی‌که به گفته خانواده و منابع رسمی، انتشار مطلبی در یک کانال تلگرامی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین، علت دستگیری او بوده است.

سحر ناصربخت، افزود: محل نگهداری مهدیه اسفندیاری یک زندان امنیتی ویژه مجرمان خطرناک، تروریست‌ها و قاتلان زنجیره‌ای است، نه مکانی برای بازداشت یک زن مسلمان بدون سابقه کیفری که صرفاً در آستانه بازگشت به کشور خود قرار داشته است و این رفتار نقض آشکار کنوانسیون منع شکنجه است که فرانسه نیز از اعضای آن به شمار می‌رود.

کارشناس بین المللی حقوقی با تأکید بر مسئولیت دولت‌ها در پرهیز از بازداشت‌های خودسرانه، تصریح کرد: اقدام دادستانی فرانسه لکه سیاهی بر پیشانی کشوری است که خود را مدعی دموکراسی و حقوق بشر می‌داند، اما در عمل صدای حق‌طلبی را سرکوب می‌کند.