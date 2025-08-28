پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی توسعه ساخت داخل در صنعت پالایش نفت کشور با حضور شرکتهای عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به میزبانی پالایشگاه آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پالایشگاه آبادان در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه همکاریهای مشترک شرکت پالایش نفت آبادان و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران میزبان نشست تخصصی یکروزه با محوریت توسعه ساخت داخل در صنعت پالایش نفت کشور بود.
این رویداد با حضور مدیران، کارشناسان، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان و سازندگان تجهیزات صنعت نفت و با هدف اصلی آن، تقویت همکاریهای فناورانه، حمایت از بومیسازی تجهیزات و ایجاد ارتباط مستقیم میان کارفرمایان و سازندگان داخلی برگزار شد.
در جریان این نشست، جلسات B۲B میان ۱۵ شرکت عضو و منتخب انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و مدیران و مسئولان واحدهای تخصصی پالایشگاه آبادان برای شناسایی ظرفیتها، بررسی نیازهای فناورانه و توسعه فرصتهای همکاری مشترک برگزار شد.
رئیس واحد پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت آبادان در این جلسه افزود: این نشست در زمینههای مختلفی همچون برق، ابزار دقیق، ماشینری، فرایند و همچنین تجهیزات مکانیکی برگزار شده و با تعریف ۶ پنل تولید کنندگان و مصرف کنندگان را روبروی هم قرار داد تا توانمندی شرکتهای داخلی و نیازمندیهای احصا شده در پالایشگاه آبادان در یک محل مطرح و در صورت امکان با انعقاد قرارداد نسبت به تامین قطعات اقدام شود.
عیسی خوشرو رودبارکی تاکید کرد: نتیجه بخشی برگزاری این نشست، علاوه بر صرفهجویی اقتصادی و افزایش میزان اشتغال، گامی در راستای حمایت از خودکفایی و قطع وابستگی به واردات در صنعت نفت خواهد بود.
برگزاری این نشست یکروزه گامی مهم در راستای ارتقای خودکفایی صنعتی، کاهش وابستگی به خارج، و حمایت از توان سازندگان داخلی در صنعت پالایش نفت کشور است.