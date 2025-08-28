به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ نوروزی گفت: در پی گزارش مبنی وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور زنجان – قزوین به پلیس ۱۱۰ اعلام که بلافاصله عوامل گشت پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضور در صحنه تصادف مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ به دلایل نامعلومی واژگون و متاسفانه در اثر این حادثه، راننده و سرنشین به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.

سرهنگ نوروزی ادامه داد: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

فرمانده انتظامی شهرستان ابهر در پایان یکی از مهم‌ترین علل زمینه ساز تصادفات را عدم توجه به جلو عنوان و خاطر نشان کرد: شایع‌ترین دلیل عدم توجه به جلو، خستگی و خواب آلودگی بوده لذا از رانندگان می‌خواهیم برای جان خود و سایر سرنشینان خودرو ارزش قائل باشند و در هنگام رانندگی همه هوش و حواس خود را به جلو معطوف داشته و از رانندگی با حالت خستگی به طور جد پرهیز کنند.