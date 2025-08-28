به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، امروز در همایش روز جهانی مسجد، با تأکید بر ضرورت ایجاد فهم عمومی درباره اهمیت مسجدمحوری، گفت: بر اساس درخواست رئیس‌جمهور به منظور یاری و کمک خواستن از مساجد برای حمایت و همراهی دولت در حل مسائل محله‌محور؛ بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور در این جهت و مسیر شناسایی و فعال‌تر شدند.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه مسجد با عنوان یکی از معجزات پیامبر اکرم (ص) در ایام هجرت آن حضرت (ص) به مدینه تأسیس شد، اظهار کرد: مسجد در ماه ربیع الاول در مدینه افتتاح شد و این معجزه حضرت رسول (ص) مورد تأیید خداوند قرار گرفت.

مسجد، نقطه آغاز مدنیت در اسلام

وی ادامه داد: مسجد سرآغاز معجزه دیگری نیز شد چراکه اساساً اثرات ساخت مسجد در محیط اسلام به گونه‌ای شد که شهر یثرب به مدینه‌النبی (ص) تبدیل شد و این، شروع ایجاد مدنیت در اسلام بود. بر همان اساس نیز شیاطین در ابتدا از مسجد علیه مسجد استفاده می‌کردند به نحوی که ساخت مسجد ضرار در مدینه که بر اساس آیه قرآن کریم مسجد کفر و نفاق توصیف شده یکی از این حربه‌ها بود تا از مسجد در مقابل مسجد استفاده کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: شیاطین در طول تاریخ در هر جایی که توانستند با تخریب و تحریف مسجد تلاش کردند این خط و مسیر مسجد ضرار را دنبال کنند و کفر و نفاق را گسترش دهند؛ در نظام جمهوری اسلامی به وسیله بازمهندسی امام خمینی (ره) و مدد از روح الهی که‌ایشان در کالبد زمان دمید؛ بازگشت به نسخه اصیل مسجد آغاز شد و در سال‌های نخست، نقش مسجد در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و در تثبیت نهضت اسلامی کاملاً نمایان است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد:، اما مقداری که از این دوره عبور کردیم یک غفلت راهبردی در حوزه مسجد اتفاق افتاد و با واسپاری فعالیت‌های مختلف به مراکز متعدد فرهنگی، کارکرد‌های مسجد تقلیل یافت؛ به عبارتی در این دوران حق مسجد به خوبی ادا نشد؛ به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) «ما در نظام جمهوری اسلامی مسجد ضرار نداریم، اما مساجد تقلیل‌گرا داریم»؛ در مساجد تقلیل‌گرا، مساجد تبدیل به نمازخانه شده‌اند در حالی که در دیدگاه پیامبر اکرم (ص)؛ مسجد مکانی برای خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بوده است.

آغاز نهضت بازگشت به مسجد

رئیس قرارگاه ملی مسجد گفت: در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره مساجدی الگو بوده‌اند که با انجام اقدامات مختلف مسجد را به سمت و سوی تحقق خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی هدایت کردند، اخیراً نیز نهضت بازگشت به مسجد آغاز شده است که در آن همۀ فرهیختگان، روحانیان و مسئولان تلاش می‌کنند که مسجد تراز اسلامی محقق شود.

وی تأکید کرد: سال‌ها قبل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در اجلاس جهانی مسجد سخنرانی کرد، در دیدگاه سردار سلیمانی اگر ائمه جماعت توجه‌شان به محله نباشد و محله را نداشته باشند در واقع سنگر اصلی خود را از دست داده‌اند؛ بیان این مسأله از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی زوایه دید دیگری را به جایگاه مساجد در محلات داد.

نیازمند فهم عمومی درباره اهمیت فرهنگی مسجد هستیم

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) «مسجد پایگاه همه کار‌های نیک و هسته مقاومت فرهنگی است»؛ قطعاً تحقق این آرزوی بزرگ نیازمند ایجاد فهم عمومی درباره ضرورت بازگشت به مساجد و نقش مساجد در گسترش این مهم است؛ در این راستا ما باید دوباره در ایران اسلامی به جایگاه مساجد ایمان بیاوریم.

وی ادامه داد: این رویکرد و توجه به جایگاه مسجد در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه متبلور شد و نشان داد که مسجد زنده و فعال چه تأثیری می‌تواند در محلات داشته باشد؛ به تعبیری همسایگان مساجد همسایگان خدا هستند؛ در جریان جنگ دوازده روزه نشان داده شد که یک مسجدِ برقرار که برای انجام وظایف حساس خود آمادگی دارد چه تأثیر مهمی در هر محله و منطقه خواهد داشت.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با اشاره به فعالیت قرارگاه ملی مسجد، گفت: مهمترین کار ائمه جماعات، عمران و آبادی ظاهری و معنوی مساجد است، این موضوع با ایجاد قرارگاه ملی مساجد و ایجاد شبکه گسترده ملی در قالب قرارگاه ملی، استانی و شهرستانی محقق شده است؛ در این قرارگاه انسجام امامتی با مسئولیت ائمه جمعه است.

حرکت به سمت حکمرانی الهی در قرارگاه ملی مسجد

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری گفت: مسأله دیگر اینکه در قرارگاه ملی مسجد نهاد‌های مختلفی عضویت دارند که وظیفه آنها حمایت از مساجد و توسعه ظرفیت کنش‌گری آنها در هر استان و شهرستان است؛ هر کدام از این نهاد‌ها موظف هستند که بر اساس ظرفیت‌های خود نقشی را در قرارگاه ملی مسجد ایفا کنند؛ در این زمینه تدوین نظام اشراف مسائل محلات، اثرگذاری در محله، حل مشکلات با مشارکت‌خواهی از مردم محله و نقش‌آفرینی در شرایط مختلف مورد توجه است؛ این سازماندهی به صورت مردم‌پایه در واقع ریشه‌های ما را منسجم کرده و بنیاد‌های حکمرانی مطلوب الهی را ایجاد خواهد کرد.

وی اضافه کرد: از مدتی قبل بر اساس درخواست رئیس‌جمهور به منظور یاری و کمک خواستن از مساجد برای حمایت و همراهی دولت در حل مسائل محله‌محور؛ بیش از ۱۰ هزار مسجد در سراسر کشور در این جهت و مسیر شناسایی و فعال‌تر شدند و از سوی دیگر با در نظر گرفتن تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور ایشان برای همکاری مناسب برای حل مسائل محله‌محور این مسیر هموارتر شده و با جدیت ادامه دارد.

فعال‌سازی ۲۰ هزار مسجد در طرح «محراب»

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه افزود: این ۱۰ هزار مسجد تا پایان سال جاری بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده به ۲۰ هزار مسجد تحت عنوان طرح «محراب» توسعه خواهند یافت و طرح محله‌محور دولت را این مساجد پیگیر می‌شوند.

وی با تأکید بر فعالیت‌های مسجدمحور رئیس مجلس شورای اسلامی؛ درخواست کرد به تصویب قوانین مرتبط با فعالیت‌های مساجد به ویژه مساجد با محوریت فعالیت‌های قرآنی، در قوه مقننه، بیشتر توجه شود.