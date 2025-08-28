به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، محمدجواد کاظمینی گفت: جشنواره سرای امید به یاد استاد فرشچیان با هدف تقویت نشاط اجتماعی، ارتقای همبستگی فرهنگی و تجلیل از مفاخر ملی در استان البرز برگزار می‌شود.

وی افزود: جشنواره سرای امید فرصتی خواهد بود تا در کنار حضور پرشور مردم، شاهد مشارکت گسترده هنرمندان و ورزشکاران استان باشیم و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی البرز بیش از پیش شکوفا شود.

وی گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، تمام تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد اندیشیده شده و امیدواریم جشنواره مهرماه به یکی از رویداد‌های ماندگار استان تبدیل شود.