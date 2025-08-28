\u00a0\n\n\n\n\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0637\u0631\u062d \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0647 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0633\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0633\u0627\u0646\u062a\u0631\u06cc\u0641\u06cc\u0648\u0698\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u00ab\u0639\u0644\u0645 \u0642\u062f\u0631\u062a \u0627\u0633\u062a\u00bb \u0627\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0647 \u0622\u0645\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a : \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0646 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0631\u0647\u0627 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0