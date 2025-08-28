وزیر امور اقتصادی و دارایی وضعیت فعالیت صنعتی و اقتصادی خوزستان را رضایت‌بخش دانست و این استان را سرآمد در تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز حوزه نفت در کشور معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی مدنی‌زاده پنجشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی شهرک شماره سه اهواز هدف از سفر به خوزستان به عنوان نماینده دولت را بررسی مشکلات تولیدکنندگان و بخش خصوصی و تسهیل مسیر تامین‌مالی واحد‌های تولیدی عنوان کرد و گفت: وضعیت فعالیت صنعتی و اقتصادی خوزستان رضایت‌بخش و در تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز حوزه نفت در کشور سرآمد است.

وی روند تولید در استان را طی بازدید از واحد‌های صنعتی را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: باید در راستای کاهش دغدغه صنایع تلاش صورت گیرد تا به رونق هر چه بیشتر بخش خصوصی منجر شود.

مدنی‌زاده تصریح کرد: عزم دولت در جهت رفع موانع اقتصادی و تامین مواد اولیه صنایع است.

بر اساس این گزارش، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز (پنجشنبه) از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این سفر یک‌روزه از چند طرح صنعتی در شهر‌های آبادان و اهواز بازدید کرده و با فعالان اقتصادی دیدار خواهد داشت.

در اهواز، بهره برداری از شرکت فولاد پخش اهواز، بازدید از شرکت آهنگ بهتا، آغاز عملیات ساخت فاز دوم این شرکت و دیدار با فعالان اقتصادی در استانداری خوزستان از جمله برنامه‌های وزیر اقتصاد است.

همچنین در منطقه آزاد اروند، افتتاح شرکت سیراف و دهکده فناور فکور اروند، آغاز عملیات ساخت ۱۵ سوله صنعتی و پست برق شهرک صنعتی خرمشهر، افتتاح دستگاه ایکس‌ری کامیونی و نشست با فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی شده است.