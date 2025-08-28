به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ الهام کهکشان، سرگروه مصححان سیزدهمین مسابقه کشوری محاسبات ذهنی چرتکه، اعلام کرد که فرآیند تصحیح برگه‌ها با دقت و در چند مرحله انجام می‌شود تا هیچ خطایی رخ ندهد و حقوق شرکت‌کنندگان حفظ شود.

او با اشاره به محتوای مسابقه گفت: در این رقابت‌ها، چهار عمل اصلی ریاضی شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ابتدا روی چرتکه و سپس به‌صورت ذهنی انجام می‌شود. همچنین در دوره‌های آموزشی، مفاهیم پیشرفته‌تری مانند جذر و توان نیز به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.

کهکشان افزود: در این دوره 689 شرکت‌کننده در رده‌های سنی ۶ تا ۱۳ سال حضور داشتند که نسبت به دوره‌های پیشین، سطح علمی و انگیزه بالاتری از خود نشان دادند. مسابقه در ۱۲ سطح طراحی شده، اما رقابت اصلی در ۱۰ سطح انجام گرفت.

سیزدهمین دوره مسابقات پس از برگزاری رقابت‌های استانی با حضور یک‌هزار و ۷۹۰ نفر، در سطح کشوری پیگیری شد و در نهایت ۶۸۹ نفر از برگزیدگان 28 استان به مرحله نهایی راه یافتند. نفرات اول تا سوم این مسابقه به عنوان نمایندگان ایران به رقابت‌های جهانی گرجستان اعزام خواهند شد.