کارشناس هواشناسی گفت: امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک در استان قم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت و در پاره‌ای نقاط گرد و خاک خواهیم بود.

مرتضی صبوری افزود: فردا نیز آسمان صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: دمای هوای شهر قم امروز نسبت به دیروز یک درجه کاهش داشته است به طوری که حداکثر دمای هوای امروز و فردا ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.