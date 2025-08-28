پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گفت: امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید و در پارهای نقاط گرد و خاک در استان قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: امروز شاهد وزش باد نسبتا شدید با سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت و در پارهای نقاط گرد و خاک خواهیم بود.
مرتضی صبوری افزود: فردا نیز آسمان صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد با سرعت ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: دمای هوای شهر قم امروز نسبت به دیروز یک درجه کاهش داشته است به طوری که حداکثر دمای هوای امروز و فردا ۳۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.