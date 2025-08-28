پخش زنده
همزمان با هفته دولت، ۵ طرح عمرانی و گردشگری در مجموع با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال در شهر فیرورق شهرستان خوی افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرح ها شامل ساختمان شورای اسلامی شهر و شهرداری، شهربازی سرپوشیده دو منظوره، تجهیز شهربازی سرپوشیده داغلار باغی و طرح توسعه کارخانه آسفالت فیرورق است که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی بخشی از آنها آغاز شد.
غلامحسین آزاد فرماندار خوی در آیین افتتاح این طرحها با تأکید بر جایگاه مهم فیرورق در عرصه گردشگری گفت: فیرورق نگین گردشگری کشور است و تکمیل زیرساختهای عمرانی و خدماتی این شهر با قدرت پیگیری میشود.
وی افزود: فیرورق علاوه بر ظرفیتهای ممتاز گردشگری، در حوزه کشاورزی و باغداری نیز جایگاه ویژهای دارد و با تکمیل چرخه اقتصادی منطقه از طریق پیوند صنعت گردشگری با بخش کشاورزی و تولیدات محلی، زمینه رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای جوانان فراهم خواهد شد.
فرماندار خوی تصریح کرد: همه دستگاهها و نهادهای اجرایی باید با همکاری و همافزایی در مسیر توسعه فیرورق حرکت کنند تا این شهر گردشگری در آذربایجان غربی به جایگاه واقعی خود برسد.
لیلا مکاری شهردار فیرورق نیز در این مراسم با بیان اینکه فیرورق جزو شهرهای گردشگرپذیر کشور است، اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای عمرانی و گردشگری این شهر مطالبه جدی مردم و مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه فیرورق ظرفیت جذب گردشگران داخلی و خارجی را دارد، تصریح کرد: انتظار میرود با حمایت مسئولان استانی و ملی، پروژههای زیربنایی و خدماتی در کوتاهترین زمان به سرانجام برسد.
این طرحها در قالب برنامههای هفته دولت اجرا شده و نقش مؤثری در ارتقای خدمات شهری، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه کشاورزی و رونق اقتصادی فیرورق خواهند داشت .