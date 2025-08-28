در تابستان امسال، مصرف برق البرز به حدود ۱۹۷۳ مگاوات رسید
استاندار البرز با اشاره به وضعیت نامطلوب برق در استان گفت: در تابستان امسال، مصرف برق استان به حدود ۱۹۷۳ مگاوات رسید، در حالی که ظرفیت تأمینشده برای استان تنها ۱۵۵۰ مگاوات بود. این یعنی با ناترازی حدود ۴۵۰ مگاواتی مواجه بودیم.
، عبداللهی امروز با حضور در صداوسیمای البرز و برنامه البرز من سلام از رادیو البرز ضمن عذرخواهی رسمی از مردم بابت قطع برقهای مکرر گفت: این مسئله تنها محدود به البرز نیست و وزارت نیرو، خاموشیها را در سطح ملی با رویکرد عدالتمحور مدیریت کرده است.
استاندار البرز افزود: برای مدیریت ناترازی، خاموشیها را به شکل منظم تقسیم کردهایم. حدود ۲۵۰ مگاوات از خاموشیها مربوط به بخش خانگی است که بهصورت دو ساعته و چرخشی در مناطق مختلف اجرا میشود. همچنین، برق شهرکهای صنعتی هفتهای دو روز بهطور کامل قطع میشود و از ساعت ۶ عصر تا ۱۲ شب نیز خاموشی دارند. بخشی از خاموشیها نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی؛ راهحل پایدار آینده
به گفته استاندار البرز، برای حل بلندمدت بحران برق، استان البرز به سمت توسعه نیروگاههای خورشیدی رفته است ما تاکنون برای تأمین ۳۶۰۰ مگاوات برق خورشیدی مجوز صادر کردهایم؛ بیش از کسری فعلی استان. در هفته دولت، چند نیروگاه خورشیدی افتتاح میشود و تا پایان مهر، ۱۷۰ مگاوات برق از این نیروگاهها وارد مدار میشود. تا پایان سال نیز به ۳۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی درباره هزینهها و منابع تأمین مالی پروژهها نیز گفت: تولید هر مگاوات برق خورشیدی حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه دارد و به یک هکتار زمین نیاز دارد. با مشارکت بخش خصوصی، بانکها و صندوق ذخیره ارزی، این پروژهها در حال اجراست.
استاندار تأکید کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون مصرف برق استان از ۱۱۵۰ مگاوات به ۲۰۰۰ مگاوات رسیده است، اما زیرساختها همپای آن رشد نکردهاند. این ناترازی در کنار گرمای بیسابقه و مصرف بالا، باعث خرابی پستها، انفجار فیدرها و قطعیهای خارج از برنامه شده است.
وی افزود: برخی پستهای برق، به دلیل داغی بیش از حد، آتش میگیرند و همین مسئله باعث خاموشیهای طولانیتر در برخی مناطق شده است. با این حال، در دو سال اخیر پروژههای مهمی مثل پستهای باغستان، کمالشهر، چهارباغ و نظرآباد اجرا شدهاند که ظرفیت انتقال را افزایش میدهند.
استاندار با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گفت: مصرف برق ما در کشور، حتی از کشورهای پیشرفته اروپایی بالاتر است. تجهیزات سرمایشی ما نیز پرمصرف هستند. مردم نجیب و فهیم باید در کنار ما برای عبور از این بحران تلاش کنند.
استاندار درباره مسائل شهری کرج نیز گفت: آزادراه، پروژهای مشترک بین دولت و شهرداری کرج است که هرگونه تغییر و بهرهبرداری از آن باید طبق مصوبات وزارت راه و مصوبات شورای شهر انجام شود. در محله آقتپه نیز، که جزو مناطق هدف ما در قرارگاه اجتماعی محلهمحور است، نیاز به توجه ویژهای داریم. خیابان دوم غربی و سوم غربی نیازمند عقبنشینی شرکتهای مجاور و اصلاح جوی و جدول است که موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
در پاسخ به سؤال مجری درباره تعطیلی پنجشنبهها برای صرفهجویی در مصرف انرژی، استاندار گفت: مصوبه تعطیلی پنجشنبهها تا پایان شهریور است و هرگونه تعطیلی باید با مجوز هیئت دولت انجام شود. اگرچه این تعطیلیها در کاهش مصرف برق و کمک به ذخیره آب مؤثر بوده، اما شخصاً با ادامهدار بودن این تعطیلات موافق نیستم.
استاندار البرز با اشاره به افزایش قیمت نان در هفتههای گذشته گفت: با وجود این افزایش، هنوز نه مردم از کیفیت نان رضایت دارند، نه نانوایان از شرایط فعلی راضیاند، و نه دولت از بازدهی سوبسید پرداختی خشنود است.
وی با بیان اینکه دولت گندم را به قیمت هر کیلو ۲۵ هزار تومان تأمین و به نانواییها با قیمت هزار تومان تحویل میدهد، تأکید کرد: دولت در حال حاضر حدود ۲۵ برابر سوبسید روی هر کیلو آرد پرداخت میکند، اما این یارانه سنگین هنوز به بهبود کیفیت نان منجر نشده است.
استاندار البرز گفت: در جلساتی با اتحادیهها و نانوایان، تأکید شده که نان در فرهنگ ما جایگاهی مقدس دارد و باید با نهایت احترام به مردم و این محصول برخورد شود. در عین حال، برخی نانوایان از هزینههای جاری و نبود سود کافی گلایهمندند.