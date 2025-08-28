مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۸۸ طرح عمرانی و ایمنی راه در استان با اعتباری بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال در استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۸۸ طرح متنوع عمرانی و ایمنی راه در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نقاط مختلف استان برنامه‌ریزی شده که بخشی از آنها افتتاح و بخشی دیگر کلنگ‌زنی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، ۷۰ طرح افتتاحی با مجموع اعتباری بیش از ۱۳ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده است که از این طرح می‌توان به بهسازی و روکش ۲۱۰ کیلومتر راه اصلی و شریانی، ساخت ۴۲ کیلومتر راه روستایی، روکش آسفالت ۱۰۵ کیلومتر راه فرعی و روستایی، اصلاح و رفع ۱۴ نقطه پرحادثه، اجرای ۱۴ کیلومتر روشنایی طولی، نصب ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی، احداث ۳۰ دستگاه ابنیه فنی و بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی محور اهواز – مسجدسلیمان اشاره کرد.

جولانژاد ادامه داد: علاوه بر این، ۱۸ طرح جدید کلنگ‌زنی خواهد شد که مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آنها بیش از ۶ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال است. این طرح‌ها شامل احداث راه‌های دسترسی، ابنیه فنی و ایجاد روشنایی در محور‌های اصلی و فرعی استان خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه طرح‌های هفته دولت در اکثر شهرستان‌های استان از جمله اهواز، خرمشهر، شادگان، اندیکا و گتوند اجرا یا آغاز می‌شوند، اضافه کرد: افتتاح و کلنگ‌زنی این طرح‌ها علاوه بر افزایش ایمنی تردد، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رشد اقتصادی خوزستان خواهد شد.

وی تصریح کرد: مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اجرای این طرح‌ها تلاش کرده است علاوه بر ارتقای ایمنی جاده‌ای، خدمت‌رسانی مؤثرتری به مردم داشته باشد.