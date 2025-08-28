پخش زنده
با ابلاغ مصوبهای از سوی معاون اول رئیسجمهور، واردات کامیونها و کشندههای جادهای مستعمل طبق ضوابط مشخص، مجاز اعلام شد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ درباره ضوابط واردات کامیونها و کشندههای جادهای مستعمل را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، به واردکنندگان مجاز اجازه داده میشود تا کامیونها و کشندههای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ میلادی به بعد را، مشروط بر اینکه این وسایل نقلیه تا پایان سال ۱۴۰۳ در کشور ترکیه موجود بوده باشند، وارد کشور کنند.
ضوابط و شرایط دقیق واردات این خودروها نیز در متن کامل مصوبه تعیین شده و باید توسط واردکنندگان رعایت شود.