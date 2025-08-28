افتتاح طرح بزرگ باز آفرینی شهری در شیراز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل راه و شهرسازی فارس در مراسم افتتاح طرح بازآفرینی شهری در منطقه لطفعلیخان زند شیراز گفت:
پروژه بزرگ تجاری–خدماتی این منطقه با بیش از سه همت، هزینه اجرا شده که بالغ بر ۴۵ هزار مترمربع زیربنا دارد و کاربریهای متنوعی همچون تجاری، خدماتی، گردشگری و هتل را شامل میشود.
عبداللهی افزود: بخش عمده این پروژه مربوط به مجتمعهای تجاری است که میتواند در رونق اقتصادی شهر، احیای بافت فرسوده و همچنین ایجاد پیوند و پشتیبانی برای بازار وکیل نقش مؤثری ایفا کند.
عبداللهی با اشاره به نحوه اجرای این طرح تصریح کرد: این پروژه به صورت مشارکتی با سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی و ۲۰ درصدی دولت به اجرا درآمده و شرکت عمران و توسعه فارس نیز در آن نقشآفرینی کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس خاطرنشان کرد: این مجتمع بزرگ تجاری–خدماتی در نوع خود یکی از بزرگترین پروژههای بازآفرینی شهری در سطح کشور به شمار میرود و تغییر کاربری آن در راستای احیای بافتهای فرسوده شهری صورت گرفته است.
وی همچنین از بهرهبرداری دو مجتمع ورزشی جدید در شیراز خبر داد و گفت: این دو پروژه با زیربنای سههزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و در کنار دیگر طرحهای بازآفرینی شهری، بخشی از برنامههای گسترده استان در این حوزه محسوب میشود.