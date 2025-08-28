به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دراین مراسم طرح نهایی آسفالت راه روستایی دوکچی بوکان به نیابت از۷روستا و باحضور مسئولین شهرستان به طول ۳۰۰۰ متر و جمعا ۵ کیلومتر افتتاح شد، این طرح نه‌تنها دسترسی به خدمات شهری را آسان‌تر کرده بلکه بر توسعه پایدار روستا‌ها و کاهش مشکلات تردد نیز تاثیر مثبتی دارد.

این طرح‌ها شامل بهسازی وآسفالت راه روستا‌های دوکچی، آغوتمان، کوچک اطمیش، محورروستایی حمامیان کوسه-قازلیان، محورروستایی نوبار، محورروستایی باغچه -پاشبلاغ، سدشهیدکاظمی وگوله-گندمان بااعتبار ۱میلیاردو۱۸۶ میلیون ریال افتتاح شد.

فرماندار بوکان در سخنانی، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت، اجرای این پروژه‌ها را گامی مهم در بهبود زیرساخت‌های عمرانی و توسعه روستایی در شهرستان دانست و افزود: بوکان در ۲ سال اخیر پیشتاز نهضت آسفالت راه‌های روستایی بوده و با تکمیل این طرح تحقق ۲۱ کیلومتر آسفالت محور‌های فرعی و روستایی شهرستان صورت گرفته است.

خشایار صنعتی ضمن تشکر از همراهی نماینده مردم شهرستان در جلب مطالبات پیمانکاران و تلاش مستمر مجموعه راهداری استان و شهرستان به عنوان تیم شاخص دولت، این نوع اقدامات را موجب بهبود شرایط زندگی در روستاها، ایجاد فرصت‌های شغلی و تسهیل در دسترسی به خدمات عمومی توصیف نمود.