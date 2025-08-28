پخش زنده
مدیر شبکه رادیویی جوان و مدیر گروه فرهنگ، جامعه و سلامت این شبکه، از پزشکان حاذق و عوامل برنامه رادیویی «ساختمان پزشکان»، قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه رادیویی که با اجرای محمد طالبی و تهیهکنندگی مجتبی حسنی، پخش شد، وحید اسدی مدیر شبکه رادیویی جوان و علیرضا مبینی مدیر گروه فرهنگ، جامعه و سلامت این شبکه، ضمن تشکر از پزشکان حاذق و عوامل این برنامه رادیویی، لوح سپاس به آنان اهدا کردند.
در برنامه «ساختمان پزشکان»، به اهمیت تولید برنامههای تخصصی در حوزه سلامت اشاره و تأکید شد، ساختمان پزشکان رادیو جوان طی سه سال گذشته توانست با ارائه اطلاعات علمی، ساده و کاربردی در زمینههای مختلف پزشکی جایگاه ویژهای در میان مخاطبان رادیو پیدا کند.
ناهید برنا «فلوشیپ روانپزشکی سالمندان» با اشاره به ابعاد انسانی حرفه پزشکی گفت: پزشک بودن تنها تجویز دارو نیست، بلکه گوش دادن به درد دل بیماران، صبوری و همدلی با آنان بخش مهمی از فرآیند درمان است.
همچنین کیوان الچیان «متخصص بیماریهای داخلی» با مرور خاطرات کاری خود افزود: ارتباط انسانی پزشک با بیمار حتی در قالب یک دست دادن یا خوشآمدگویی ساده میتواند در روند درمان تأثیر مثبت بگذارد و به بیمار آرامش دهد و این روند از از طرف ما پزشکان یک معاینه پزشکی هم محسوب میشود.
این ویژهبرنامه با استقبال پرشور شنوندگان نیز همراه شد. مخاطبان با تماس تلفنی و پیامهای خود ضمن یادآوری خاطراتی از درمانهای پزشکی، از پزشکانشان قدردانی کردند.
برنامه «ساختمان پزشکان» رادیو جوان در سومین سال پخش خود با حضور متخصصان رشتههای گوناگون پزشکی، بستری برای گفتوگو، انتقال تجربه و ارائه توصیههای علمی فراهم کرده است.
در این برنامه رادیویی اشاره شد ادامه این روند میتواند ضمن ارتقای دانش عمومی، اعتماد مخاطبان به رسانه ملی را در حوزه سلامت افزایش دهد.