آموزش و پرورش فارس، طرح میدان پویا را با شعار دانش آموز پویا خانواده با نشاط و جامعه سالم برپا کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امروز طرح میدان پویا را آموزش و پرورش فارس با شعار دانش آموز پویا خانواده با نشاط و جامعه سالم برپا کرد و بیشتر شرکت کنندگان در این برنامه خانواده دانش آموزان بودند.
کلاری مدیرکل آموزش و پرورش گفت: این برنامه برای اولین بار در فارس اجرا شده و سعی میشود از این به بعد در مدارس و به صورت همگانی در شهر اجرا شود.
کلاری افزود: هدف از اجرای این طرح باز کردن پای خانوادهها به ورزش برای شادی و نشاط بیشتر است.
وی همچنین از سه برابر شدن امکانات ورزشی در مدارس فارس در سال تحصیلی امسال نسبت به پارسال خبر داد و گفت: امسال برنامههای ورزشی در قالبهای مختلف مثل المپیاد ورزشی با جدیت بیشتری دنبال میشود .