به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی در حاشیه این گشت مشترک با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی در تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گفت: نظارت میدانی، برخلاف نظارت‌های صرفاً اداری و سیستمی به ما این امکان را می‌دهد که از نزدیک با واقعیت‌های بازار مواجه شویم. گفت‌و‌گو با مردم، بررسی روند عرضه کالا و ارزیابی کیفیت محصولات، ابزار‌هایی هستند که امکان تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر را فراهم می‌کنند.

او با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران افزود: در چنین شرایطی، وظیفه نهاد‌های نظارتی تنها برخورد با تخلفات نیست، بلکه ایجاد آرامش روانی در بازار و تقویت اعتماد عمومی نیز از اولویت‌های مهم هستند.

یونسی تأکید کرد: مردم فهیم ما باید بدانند که مسئولان در کنارشان هستند، صدای آنها را می‌شنوند و برای رفع مشکلاتشان حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرند.

او با اشاره به برخی تخلفات مشاهده شده گفت: در جریان این بازدید برخی تخلفات صنفی مشاهده شد که با هماهنگی انجام‌شده پرونده‌های تخلف تشکیل و به سرعت در دستور رسیدگی قرار خواهند گرفت، اما قطعا مهم‌تر از برخورد با تخلف پیشگیری از آن است، حضور میدانی مدیران خود نوعی بازدارندگی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود فعالان بازار با دقت و مسئولیت بیشتری عمل کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با ارائه گزارشی از عملکرد گشت‌های مشترک تعزیزات حکومتی در سال جاری تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۶۷۷ گشت مشترک بازرسی در سطح استان انجام شده است که حاصل فعالیت آنها شناسایی ۱۱۵۲ متخلف تحت عناوین احتکار، گران‌فروشی، تقلب، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات صنفی بوده است.

این مسئول گفت: پرونده این افراد برای برخورد قانونی و بازدارنده به شعبات تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.