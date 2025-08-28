استخر سرپوشیده شهرستان سلطانیه استان زنجان، امروز پنچشنبه همزمان با هفته دولت در حضور وزیر ورزش و‌جوانان رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ برای افتتاح این طرح تاکنون از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﺎﻧﯽ ۵۵۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل هزینه شده و برای تکمیل بخش‌های دیگر از جمله محوطه‌سازی و دیوارکشی، ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

این طرح ورزشی در سال‌های قبل به دلایل مختلفی راکد مانده بود که با اقدامات صورت گرفته در این دولت و تخصیص اعتبارات مراحل تکمیل آن سرعت و شتاب گرفت.

با بهره برداری از استخر ورزشی سلطانیه علاوه بر بهره مندی عموم شهروندان، زمینه برگزاری مسابقات استانی و کشوری در این این فضای ورزشی فراهم شد.

وزیر ورزش و جوانان درحاشیه این مراسم با اشاره به ظرفیت بالای ورزش در استان زنجان، وعده داد با تخصیص اعتبارات مورد نیاز سرانه ورزش استان زنجان بیشتر شود.

دنیامالی در ادامه به لزوم توجه به مسائل پزشکی در کنار ورزش هم اشاره کرد و همچنین تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی در کشور را خواستار شد.

وزیر ورزش درادامه سفر یک روزه خود به زنجان، با خانواده شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه ورزشکارشهید رضا نجفی دیدار کرد.

جلسه شورای عالی ورزش، آخرین برنامه سفر احمد دنیامالی به زنجان بود.