به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: دو میلیون و ۱۴۶ نفر در استان زیر پوشش بیمه سلامت بوده که از این تعداد ۷۷ هزار نفر بیمار در استان نشان دار هستند که در سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان برای بیماران خاص و صعب‌العلاج نشان‌دار پرداخت شده است.

فریده جعفری افزود: تمام افراد جزو ۵ دهک اول و بدون بیمه، بالقوه مشمول رایگان بیمه سلامت هستند و دهک‌های ۶ تا ۹ نیز از تخفیفات 30 تا ۶۰ درصدی برخوردارند.

جعفری، با اشاره به حق سرانه بیمه افزود: مبلغ حق سرانه کامل سالجاری بابت هر نفر ۲۸ میلیون و ۲۹۶ هزار ریال و ماهانه دو میلیون و ۳۵۸ ریال است.

وی اظهار کرد: دو هزار و ۱۰۰ پزشک و مراکز و مؤسسات درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و ۹۰ درصد هزینه‌های بستری و ۷۰ درصد خدمات سرپایی از سوی بیمه سلامت پرداخت می شود.

جعفری گفت: درسال گذشته، بیمه سلامت استان بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان هزینه‌های درمان و همچنین ۳۱ میلیارد تومان نیز بابت هزینه درمان ناباروری پرداخت کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اضافه کرد: سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته، ۱۶۶۶ آماده دریافت شکایات و سئوالات در خصوص بیمه سلامت است.