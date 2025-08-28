فرماندار اهر گفت:تنوع فرهنگی، زیست محیطی و وجود بنا‌های تاریخی و گردشگری این شهرستان را به یک موزه بدون سقف تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صادق احمدی در آیین گرامیداشت سی امین سال تاسیس اولین موزه عرفان و ادب کشور و رونمایی از پوستر نهمین جشنواره سراسری ورنی و کتاب گلی که در طوفان رویید گفت:تنوع فرهنگی، زیست محیطی و وجود بنا‌های تاریخی و گردشگری شهرستان اهر را به یک موزه بدون سقف تبدیل کرده و وجود اولین و تنها‌ترین موزه عرفان و ادب کشور در اهر نشان از فرهنگ غنی مردمان این منطقه می باشد.

احمدی با بیان اینکه فرهنگ در توسعه اجتماعی نقش بسزایی دارد افزود: فرهنگ مجموعه‌ای از باور‌های ماست و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی نشان از پذیرش همدیگر است و در شهرستان اهر که مهد فرهنگ ، ادب و هنر است باید برای تقویت فرهنگ همدل شویم.

وی از عدم رونق گردشگری مذهبی شهرستان نیز گلایه کرد و گفت: انتظار داریم ادارات اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این خصوص اهتمام کنند.

فرماندار اهر با بیان اینکه اختلافات موجب عقب ماندگی شهرستان خواهد شد گفت:باید در کنار هم همدل و همراه برای آبادانی شهرستان تلاش کنیم.

گفتنی است در این مراسم از پوستر نهمین جشنواره ملی ورنی و کتاب گلی که در طوفان رویید (مجموعه مقاله‌های ارائه شده به کنگره ملی شیخ شهاب‌الدین محمود اهری) که ۳۰ سال پیش در شهرستان اهر برگزار شده بود و به همت حسین دوستی و امید علی شیخی گردآوری و با حمایت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اهر به چاپ رسیده رونمایی شد.

نهمین دوره جشنواره ملی ورنی ۱۱ الی ۱۵ شهریور ماه با حضور هنرمندان عرصه فرش و رونی از سراسر کشور در پارک شیخ شهاب‌الدین محمود اهری برگزار خواهد شد.