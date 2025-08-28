وزیر آموزش و پرورش : دشمن در میدان جنگ نرم، بیشترین سرمایه گذاری را برای هدف قرار دادن نسل دانش آموز و جوان انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا کاظمی در ادامه سفر به سمنان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت : تقویت اصول اخلاقی و معنوی دانش آموزان در زمینه ارتقای کیفیت آموزش و پرورش مد نظر است چرا که دشمن در میدان جنگ نرم، برای هدف قرار دادن نسل دانش آموز سرمایه گذاری کرده است .

وی همچنین با بیان اینکه نهضت عدالت آموزشی کلان برنامه‌ی ملی وزارت آموزش و پرورش است گفت: در بحث عدالت آموزشی جذب معلمان جدید و توسعه و نوسازی فضا‌های آموزشی دنبال می شود.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید محمدکاظمی که در جنایات اخیر رژیم صهیونی به شهادت رسید، اهمیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده ساز کشور را انکار ناپذیر دانست و گفت: دشمن برای هدف قرار دادن نسل جوان و دانش آموز برنامه ریزی کرده است.

محمد کولیوند استاندار سمنان نیز در این جلسه ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات آموزش و پروش این استان در اجرای طرح های عدالت آموزشی و توسعه مدارس ، به تشریح برنامه‌های دولت در این زمینه پرداخت.