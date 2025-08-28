

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر این اساس ، داوطلبانی که بر اساس کارنامه جزو معرفی‌شدگان دو برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند ، موظفند از امروز پنج‌شنبه (ششم شهریور) با مراجعه به درگاه my.medu.ir (بخش گزینش و استخدام «کارا») برای اعلام آمادگی برای حضور در فرآیند مذکور و تکمیل فرم‌های موردنیاز اقدام کنند، مراجعه نکردن در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه ، بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری ، ثبت‌نام ، معاینات پزشکی ، بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش و در نهایت ارزیابی نهایی، مراحل پیش‌بینی‌شده برای داوطلبان خواهد بود.

فرآیند ارزیابی نهایی طبق زمان‌بندی اعلام‌شده در سامانه گزینش و استخدام «کارا» انجام خواهد گرفت و داوطلبان معرفی‌شده موظفند ، مطابق مفاد اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت hrtc.ir و سامانه کارا برای تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک اقدام کنند.

برای ورود به سامانه، داشتن شماره تلفن همراه به نام شخص داوطلب الزامی است.