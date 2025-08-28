نساجی قائم‌شهر در نخستین دیدار فصل امروز میزبان پالایش نفت بندرعباس است و شهرداری نوشهر فردا در کرمانشاه به مصاف تیم بعثت خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فصل جدید لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور – جام آزادگان – از امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و دو نماینده استان مازندران، نساجی قائم‌شهر و شهرداری نوشهر، رقابت خود را برای صعود به لیگ برتر آغاز خواهند کرد.

در این فصل، ۱۸ تیم در قالب رقابت‌های رفت و برگشت به مصاف یکدیگر می‌روند و در پایان، دو تیم برتر جواز حضور در لیگ برتر فوتبال ایران را کسب خواهند کرد.

تیم نساجی مازندران که فصل گذشته از لیگ برتر به دسته یک سقوط کرد، با ترکیبی تازه و هدایت فراز کمالوند، از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر میزبان پالایش نفت بندرعباس خواهد بود. نساجی با جذب بازیکنان جدید، قصد دارد از همان هفته نخست خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی صعود معرفی کند.

در سوی دیگر، تیم شهرداری نوشهر که فصل گذشته با ۴۶ امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت، فردا جمعه ۷ شهریور از ساعت ۱۹:۳۰ مهمان تیم بعثت کرمانشاه خواهد بود. نوشهری‌ها با هدایت کیانوش رحمتی، سرمربی بومی و بازیکن سابق فوتبال کشور، امیدوارند با بهره‌گیری از تجربه فصل گذشته و تقویت ترکیب تیم، جایگاه خود را در جدول ارتقا دهند.

هواداران فوتبال مازندران چشم‌انتظار آغاز رقابت‌های این دو تیم هستند تا بار دیگر شاهد درخشش نمایندگان استان در سطح ملی باشند.