به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای فارس گفت: اجرای طرح فاضلاب فسا به طول ۱۳۰ کیلومتر و بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

جاسب زنگنه افزود: برای اجرای این طرح با بهره‌گیری از اعتبارات بانک توسعه اسلامی بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب این شهرستان حدود ۱۳۰ کیلومتر طراحی که تاکنون ۷۵ کیلومتر آن اجرا شده است و این خط تا کمتر از یکسال آینده به اتمام می‌رسد.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب آبفای استان با بیان اینکه ساخت تصفیه خانه این شهرستان نیز در زمینی به مساحت چهار هکتار در حال اجرا است افزود: با بهره برداری از این طرح بیش از ۱۶۸ هزار و ۷۰۰ نفر از شهروندان این شهرستان از این خدمات بهره‌مند و روزانه بیش از ۲۰ هزار مترمکعب از فاضلاب شهر فسا به صورت بهداشتی جمع آوری می‌شود.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.