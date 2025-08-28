پخش زنده
فراخوان سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی ایران، سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان را از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ در شهر همدان برگزار میکند.
ثبتنام برای شرکت در جشنواره تنها از طریق تارنمای رسمی جشنواره به نشانی icy.theater.ir امکانپذیر است و مهلتها و شرایط ارائه آثار برای هر بخش در فراخوان اعلام شده است.