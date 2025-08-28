در آیینی از کتاب خاطرات تکریت، مجموعه‌ای از خاطرات آزاده سرافزار حسین رجبی، که به قلم حسین سعادتیان به رشته تحریر در آمده رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسین رجبی آزاده دفاع مقدس در این آیین گفت: این کتاب ۱۵۸ صفحه‌ای در یک هزار جلد از انتشارات متخصصان در بهار امسال به چاپ رسیده است.

وی افزود: کتاب خاطرات تکریت شامل سه بخش و ۱۱ فصل است که در آن گوشه‌ای از خاطرات ۹۰۰ روز حضور در منطقه و ۷۶۵ روز اسارت نوشته شده است.

در این آیین تعدادی از آزادگان خاطرات اسارات خود را بیان کردند و در پایان از آزادگان شهرستان برخوار تجلیل شد.

شهرستان برخوار دارای ۵۴ آزاده است که ۵۰ آزاده در قید حیات هستند.