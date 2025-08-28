پخش زنده
در آیینی از کتاب خاطرات تکریت، مجموعهای از خاطرات آزاده سرافزار حسین رجبی، که به قلم حسین سعادتیان به رشته تحریر در آمده رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسین رجبی آزاده دفاع مقدس در این آیین گفت: این کتاب ۱۵۸ صفحهای در یک هزار جلد از انتشارات متخصصان در بهار امسال به چاپ رسیده است.
وی افزود: کتاب خاطرات تکریت شامل سه بخش و ۱۱ فصل است که در آن گوشهای از خاطرات ۹۰۰ روز حضور در منطقه و ۷۶۵ روز اسارت نوشته شده است.
در این آیین تعدادی از آزادگان خاطرات اسارات خود را بیان کردند و در پایان از آزادگان شهرستان برخوار تجلیل شد.
شهرستان برخوار دارای ۵۴ آزاده است که ۵۰ آزاده در قید حیات هستند.