به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری صدا و سیما، در دیدار‌های مهم شب گذشته دور دوم فوتبال جام اتحادیه انگلیس تیم منچستریونایتد پس از تساوی ۲ – ۲ برابر تیم گریمزبی در ضربات پنالتی ۱۱ – ۱۲ مغلوب حریف دسته دومی خود شد. برای یونایتد در جریان بازی بریان امبوئمو در دقیقه ۷۵ و هری مگوآیر ۸۹ گلزنی کردند. این در حالیست که امبوئمو پنالتی دوازدهم و سرنوشت ساز یونایتد‌ها را از دست داد.

در سایر دیدار‌ها اورتون با ۲ گل مانسفیلدتاون را شکست داد، فولام با ۲ گل بریستول سیتی را مغلوب کرد و برایتون با ۶ گل در خانه آکسفورد یونایتد صاحب برتری رسید.