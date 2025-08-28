افتتاح ۷ طرح آبرسانی در باشت در هفته دولت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح ۷ طرح آبرسانی در شهرستان باشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضا رضایی افزود: این طرح ها شامل تجهیز و مهندسی مجدد چاه تأمین آب و اصلاح بخشی از خط انتقال لار، دِرک و تِلچگاه است که در مجموع ۲۳ روستای مسیر خط انتقال را پوشش میدهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصلاح شبکه توزیع در شهرهای بوستان و باشت، بهروزرسانی شبکههای آبیاری شهرک تکیه و گوهرگان سفلی، آسفالت مسیر لوله چاه تلخ، احداث مخزن و بخشی از شبکه و خط انتقال روستای بهره عنا و اصلاح و تکمیل شبکه توزیع آب شهرستان باشت از دیگر اقدامات اجرا شده است.
رضایی اعتبارات هزینه شده برای این طرحها را بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که از محل اعتبارات استانی و مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت آبفا استان تأکید کرد: این طرح ها گامی مهم در جهت ارتقا کیفیت خدمات آب و فاضلاب و تأمین منابع پایدار آب در منطقه خواهد بود.