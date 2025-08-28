به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آئین آغاز رزمایش سراسری پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات استان مرکزی، صبح امروز با حضور پرشور فرماندهان، مسئولین و بسیجیان برگزار شد.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی بسیج را "قلب تپنده انقلاب اسلامی و نماد بارز مردمی‌سازی قدرت" خواند و گفت: اگر امروز انقلاب اسلامی توانسته است در برابر توطئه‌های بی‌شمار دشمنان ایستادگی کند و مسیر رشد و تعالی را بپیماید، بخش عظیمی از آن مرهون حضور آگاهانه، مخلصانه و فداکارانه بسیج و بسیجیان در همه عرصه‌هاست.

سردار سرتیپ دوم پاسدار مرتضی عمومهدی با اشاره به اهمیت و اهداف رزمایش سراسری پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات، افزود: این رزمایش صرفاً یک مانور نیست، بلکه تجدید میثاقی است با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا، و تمرینی برای ارتقاء آمادگی‌های همه‌جانبه بسیج در ابعاد گوناگون امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، امدادی و خدمت‌رسانی.

او گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این رزمایش، تقویت انسجام و هماهنگی میان پایگاه‌ها، افزایش سطح آموزش و مهارت‌های بسیجیان و به‌روزرسانی ظرفیت‌های دفاعی و خدماتی در سطح محلات و مساجد است.

نقش محوری مساجد و محلات در تقویت بنیه بسیج

سردار عمومهدی به نقش محوری مساجد و محلات به عنوان سنگر‌های اصلی انقلاب و پایگاه‌های تربیت نسل تراز انقلاب اشاره کرد و گفت: مسجد، تنها مکانی برای اقامه نماز نیست؛ بلکه مرکز فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و نقطه ثقل وحدت و همبستگی در هر محله است. بسیج نیز با اتکا به همین ظرفیت عظیم مردمی، توانسته است ریشه‌های خود را در عمق جامعه گسترش دهد و به یک نیروی بازدارنده و پیشرو در تمامی حوزه‌ها تبدیل شود.

فرمانده سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی ابراز داشت: در این رزمایش مهم، ۸ محور اصلی و عملیاتی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا تمامی ابعاد توانمندی و کارکرد بسیج در سطح مساجد و محلات به نمایش گذاشته شود.