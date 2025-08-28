خودروی سواری بنز به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در داراب توقیف و روانه پارکینگ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی داراب گفت: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی قلاتویه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری بنز که توسط یدک کش در حال انتقال بود مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: پس از استعلام صورت گرفته مشخص شد خودرو مورد نظر فاقد هرگونه مدارک گمرکی است.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه کارشناسان ارزش خودروی مذکور را ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: با هماهنگی تعزیرات حکومتی خودرو به پارکینگ منتقل و در این خصوص یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.