معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد: تمرکز طرح های استان یزد بر « بهشت خورشیدی » و « یزد پایدار » است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا علمدار به کسب رتبه سوم یزد در شاخص‌های ۱۴ گانه اقتصادی کشور اشاره کرد و بر توسعه بی‌سابقه نیروگاه‌های خورشیدی و طرح «یزد پایدار» که یزد را به «بهشت تولید برق خورشیدی» تبدیل کرده، تأکید ویژه‌ای داشت.

معاون استاندار یزد اظهار داشت: در هفته دولت سال جاری، ۵۳۸ پروژه بزرگ و کوچک در بخش‌های مختلف با مجموع سرمایه‌گذاری بی‌سابقه ۵۵ همت در استان یزد افتتاح می‌شود.

علمدار افزود: این پروژه‌ها منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی برای ۵ هزار و ۵۸۵ نفر خواهد شد که از این تعداد، ۱۹۲ نفر در بخش کشاورزی، ۲۸ نفر در گردشگری و سهم عمده با ۵۲۴۵ نفر در بخش صنعت مشغول به کار می‌شوند. همچنین، پروژه‌های حیاتی راهسازی و بیمارستان‌ها نیز ۱۲۰ فرصت شغلی جدید ایجاد کرده‌اند.

وی برنامه راهبردی «یزد پایدار» را یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی استان دانست و توضیح داد: این برنامه بر توسعه صنایع پاک و کم‌آب‌بر، متناسب با اقلیم و بوم استان یزد تمرکز دارد و مسیر توسعه آینده استان را روشن می‌سازد.

معاون استاندار یزد به پتانسیل عظیم یزد در زمینه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: یزد بهشت تولید برق خورشیدی کشور محسوب می‌شود چرا که در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار مگاوات درخواست جدید برای سرمایه‌گذاری در این بخش داریم که مجوز ۷۳۸۰ مگاوات آن صادر شده و ۳۰۰ مگاوات زمین نیز واگذار شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۲۳۰۰ مگاوات برق در استان تولید می‌شود که سهم خورشیدی ۱۸۸ مگاوات است؛ این میزان معادل ۸ درصد از کل تولید خورشیدی کشور (که ۱۰۰۰ مگاوات است) می‌باشد. هدف‌گذاری برنامه «یزد پایدار» تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی است و تا پایان هفته دولت ۹۰ مگاوات و تا پایان سال جاری ۲۰۰ مگاوات جدید به مدار تولید اضافه خواهد شد. با احتساب ظرفیت‌های قبلی، تا پایان سال جاری مجموعاً ۴۰۰ مگاوات تولید برق خورشیدی جدید خواهیم داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد از تسهیلات برای سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: واگذاری زمین در کمتر از ۱۵ روز انجام می‌شود و میز توسعه انرژی خورشیدی به طور مرتب برای تسهیل امور سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود. وی همچنین به هدایت تسهیلات قرض‌الحسنه و وام‌های حمایتی به سمت تولید برق خورشیدی اشاره کرد و از برنامه‌ریزی بانک‌های عامل برای اعطای وام‌های ارزان قیمت برای تولید برق پاک خبر داد.