مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان از بهره برداری دو طرح بزرگ آبرسانی به دهدز و رقیبه پس از ۴ سال همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی با اشاره به افتتاح ۲۳ طرح مهم آبرسانی در خوزستان همزمان با هفته دولت و دو طرح بزرگ آبرسانی به دهدز و رقیبه پس از ۴ سال، گفت: طرح آبرسانی به دهدز که با اعتباری بیش از ۷ هزار میلیارد ریال اجرا شده، برای اولین بار در خوزستان با روش آبگیری شناور از پشت دریاچه سد کارون سه انجام شده است.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون آب مورد نیاز شهر دزپارت را تامین می‌کند، افزود: اتصال آن به ۸ روستای پیرامونی نیز در حال انجام است که تاثیر به سزایی در رفع تنش آبی مردم این منطقه خواهد داشت.

علیدادی در ادامه به طرح دیگر به نام خط رقیبه اشاره و اضافه کرد: این طرح که با تلاش‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه به بهره‌برداری رسیده، آب مورد نیاز حدود ۵۰ روستا در شهرستان‌های هفتگل، رامشیر، هندیجان و مسجدسلیمان را تامین می‌کند و هم‌اکنون در مرحله آزمایش و بهره‌برداری قرار دارد.

مدیرعامل آبفا خوزستان با اشاره به چالش‌های پایداری آب در شبکه‌های روستایی و شرایط خاص اقلیمی خوزستان، ادامه داد: با توجه به درجه حرارت بسیار بالا در فصل تابستان که گاهی از ۵۰ درجه سانتی‌گراد نیز فراتر می‌رود، مصرف آب به شدت افزایش می‌یابد و این موضوع به همراه مصارف گسترده در بخش دام، باغات و نخیلات و همچنین خشکسالی کم‌سابقه امسال، باعث ایجاد ناپایداری و افت فشار در انتهای شبکه‌ها می‌شود.

وی از راه‌اندازی ناوگان تانکری شامل ۸۰ تانکر در استان خبر داد و بیان داشت: این ناوگان برای حل مشکل ناپایداری و کم‌فشاری در شبکه‌های روستایی و مناطق دور افتاده در نظر گرفته شده و تاکنون عملکرد موفقی داشته است. این اقدام تا پایان فصل تنش آبی ادامه خواهد یافت تا مردم استان دچار مشکل نشوند.

مدیرعامل آبفا خوزستان تاکید کرد: با تمام توان اجازه نخواهیم داد موضوع ناپایداری و کم‌فشاری آب، مردم خوزستان را آزار دهد.

بر اساس این گزارش استان خوزستان با بیش از ۵ میلیون نفر یکی از استان‌های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.