سه دستگاه کامیون و وانت نیسان حامل تعدادی احشام سبک و سنگین قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در رستم توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی رستم گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی، هنگام گشتزنی و کنترل جاده به سه دستگاه کامیون و وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آنها را متوقف کردند.
سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودروها در مجموع ۷۸ راس گوسفند و هفت راس گاو که فاقد هرگونه مجوز بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.