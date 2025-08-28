به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی رستم گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی، هنگام گشت‌زنی و کنترل جاده به سه دستگاه کامیون و وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۷۸ راس گوسفند و هفت راس گاو که فاقد هرگونه مجوز بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.